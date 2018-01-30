Астронавтов NASA накормят фекалиями

Отходы жизнедеятельности американских астронавтов переработают в питательную смесь. Энергетическая ценность продукта у ученых не вызывает сомнений, о вкусовых качествах авторы изобретения умалчивают.

Систему переработки фекалий астронавтов разрабатывают ученые из Университета Пенсильвании при поддержке NASA. Они считают, что полученной смесью экипаж сможет питаться во время длительных миссий. Тестирование биомассы, которая, по словам разработчиков, будет больше похожа на клей, начнется в ближайшее время. Первыми дегустаторами деликатеса станут члены экипажа МКС.

Эта система, скорее всего, будет использоваться вместе с другим комплексом по переработке отходов – на протяжении нескольких лет лучшие умы NASA разрабатывали систему переработки мочи астронавтов в питьевую воду. После нескольких фильтрационных станций такая вода ничем не отличается по вкусу от обычной.

Основа системы для выращивания еды из отходов жизнедеятельности, как объясняют ученые – "облигатно метанотрофный грамотрицательный кокк рода Methylococcus". Бактерия использует метан в качестве единственного источника углерода. Уточняется, что этот компонент давно применяется при промышленном производстве корма для животных.

Процессы будут протекать в микробном реакторе. Бактерии переработают фекалии в некую массу, богатую белками и жирами. После окончательной обработки обед подадут на стол астронавтам, пишет Sciencedirect.com.

Как писали Dni.Ru, освоение космоса в США считают вопросом стратегической важности, именно поэтому Вашингтон заключил контракты с частными компаниями на доставку астронавтов на МКС. Однако прибегать к помощи России американцам придется еще как минимум два года, признали в NASA.

