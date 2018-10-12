Объявлены причины аварии ракеты "Союз"

Окончательных версий инцидента с ракетой "Союз-ФГ" пока нет. Однако непосредственной причиной аварии стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней аппарата, заявили в "Роскосмосе".

Первопричину возникновения нештатной ситуации во время старта "Союза" еще предстоит выяснить. До этого запуски таких носителей прекращены, МКС даже может быть переведена в режим консервации.

"Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Произошло отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени", – заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По словам Крикалева, ракета в результате прекратила нормальный полет, но автоматика отработала штатно. Он подчеркнул, что система спасения сработала отлично. При спуске российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытывали перегрузки около 7g. Однако, по словам директора "Роскосмоса", это не критично – на тренировках и ежегодных медосмотрах космонавты привыкают к восьмикратным перегрузкам.

Крикалев подчеркнул, что все полеты на ракетах этого класса должны быть разрешены только после того, как будут установлены причины аварии. Полет экипажа, который сейчас работает на МКС, будет продлен на несколько дней. При худшем сценарии станцию ждет консервация.

"Теоретически МКС может остаться без экипажа. Предусмотрен такой режим, как беспилотный. Мы будем делать все возможное, чтобы этого не допустить, потому что станция сделана для пилотируемых полетов", – отметил директор "Роскосмоса". Крикалев подчеркнул, что процедура консервации станции предусмотрена. Однако она нежелательна, и в "Роскосмосе" сделают все, чтобы избежать такого развития событий, передает RT.