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Обнаружен посетивший людей корабль пришельцев

Фото: wikipedia.org/ESO/M. Kornmesser
Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики утверждают, что межзвездный объект Оумуамуа является инопланетным кораблем. Исследователи поделились своими размышлениями в статье на портале библиотеки Корнелльского университета.
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К такому выводу специалисты пришли, изучив траекторию и особенности движения космического астероида. "После того как загадочный астероид покинул пределы Солнечной системы, он ускорился, а не замедлился, как это должно было произойти", – сказали ученые. Они отвергли версию о том, что это могло произойти из-за выброса газа из межзвездного объекта – подобное явление характерно только для комет. К тому же избавление от газа приводит к вращению тела, чего не наблюдалось. 

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Исследователи добавили, что астероид движется под воздействием солнечного излучения. Таким образом, он может путешествовать по Галактике, используя лишь свет в качестве подзарядки. По мнению астрофизиков, Оумуамуа мог когда-то быть "солнечным парусом" для пришельцев, передает РИА ФАН.

Расчеты ученых демонстрируют, что объект имеет идеальные пропорции. Это помогает выдерживать столкновения с космической пылью. Астероид, как утверждают специалисты, может быть искусственным небесным телом, построенным инопланетянами.

Ранее американский ученый японского происхождения Митио Каку заявил, что первый контакт человечества с НЛО состоится в конце этого столетия. Однако, по его мнению, это будет непросто, потому что внеземные цивилизации живут в десятках световых лет от Земли. Люди обнаружат инопланетян, прослушивая радиосигналы из космоса.

Другой ученый, старший астроном проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Сет Шостак, считает, что первый разговор с пришельцами произойдет в ближайшие 20 лет. Для этого человек использует радиоволновую связь. 

Автор: Полина Крылова6 ноября 2018, 10:50

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