Создан самый белый материал на Земле

Ученые из Великобритании и Финляндии получили новый материал, белизна которого ярче, чем у любого искусственного красителя. Создать необычное вещество им помогли жуки, обитающие в Юго-Восточной Азии.

Специалисты воспроизвели хитиновую структуру панциря пластинчатоусого насекомого рода Cyphochilus, что позволило создать пленку с очень высокой отражающей способностью. Изучив необычные покровы, подаренные жукам природой, ученые выяснили, каким образом они так эффективно рассеивают фотоны разной длины волны, обеспечивая белизну. Получившийся материал оказался чрезвычайно тонким, легким и абсолютно безвредным, что позволит использовать его в пищевой промышленности.

Пленка создана на основе целлюлозы, она пропускает не больше 25% попадающего на нее света при толщине десять микрометров, то есть сотую долю миллиметра. Если же ее толщина составляет 150 микрометров, она отражает свет в десятки раз эффективнее обычной бумаги, сообщается на сайте Кембриджского университета.

Добавим, что год назад был создан самый черный материал в мире Vantablack. Он настолько темный, что человеческий глаз практически неспособен его воспринимать. Vantablack совсем не отражает свет, поэтому покрытые им предметы, глаз перестает различать как трехмерные формы. Создатели чудо-вещества заявили, что люди, смотрящие на материал, испытывают некоторую степень замешательства. Некоторые при просмотре Vantablack видят не физический объект, а бездонную черную дыру.