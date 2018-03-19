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Hi-tech

Как правильно заряжать телефон

Фото: pixabay.com
Эксперты портала Battery University уже несколько лет публикуют материалы по зарядке разных типов устройств. Теперь они собрали все рекомендации воедино и составили несколько правил, которые помогут продлить жизнь литий-ионным батареям телефонов.
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Во-первых, смартфон нельзя ставить на подзарядку на всю ночь. После достижения энергетического максимума аккумулятор отключаются, аппарат постепенно теряет заряд и снова начинает подзаряжаться. Это активирует стрессовый режим работы батареи, из-за чего она быстрее изнашивается. Лучше всего отключать телефон от электросети после достижения оптимальной наполненности батареи.

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Во-вторых, не стоит разряжать телефон ниже 20% и достигать заряда 100%. Идеальный уровень – от 40 до 80%. В-третьих, нельзя допускать переохлаждения и перегрева устройства. Это пойдет на пользу не только батарее, но и гаджету в целом. В-четвертых, рекомендуется использовать блок питания и кабель, которые шли в комплекте с приобретенным устройством.

Dni.Ru писали, что беспроводная зарядка небезопасна для аккумулятора iPhone. Она приводит к быстрому износу батареи. Один из авторов специализированного издания ZDNet заметил, что за шесть месяцев использования свободного от проводов зарядного устройства его iPhone прошел 135 полных циклов зарядки. Теперь мужчина вынужден постоянно подключать смартфон к розетке, так как аккумулятора хватает на небольшой период времени.

Также пользователь отметил, что батарея его предыдущего iPhone 6 Plus после 800 циклов зарядки по-прежнему имеет 80% от первоначальной емкости, потому что всегда получала энергию для работы "классическим способом". Владельцы телефонов на базе Android тоже столкнулись со значительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок, поэтому эксперты советуют применять обычный кабель.

Автор: Руслана Алексеева19 марта 2018, 11:36

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