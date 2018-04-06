Эксперт: Смартфон следит за вами круглые сутки

Сегодня анализ данных пользователей Сети широко используется заинтересованными компаниями. Маркетологи, работодатели, а теперь еще и кредиторы анализируют не только информацию о вас, но и ваши действия в Сети и даже вне ее.



По соцсетям можно узнать о вас практически все. Существуют программы, которые анализируют человека по его личной странице. Они оценивают пользователя по множеству параметров, после чего полученная информация точно описывает особенности его поведения. Некоторые маркетологи могут предсказать экономическое поведение, изучив ваши странички на просторах интернета. Для этого не нужно делать глубинный анализ всего контента, достаточно профиля.

Стало известно, что банки будут выдавать кредиты россиянам после знакомства с их страничками в соцсетях. Национальное бюро кредитных историй получило разрешение от компании Mail.Ru Group анализировать личные странички пользователей соцсети "ВКонтакте" и будет принимать решение о выдаче займа в зависимости от того, чем вы делились с друзьями в Сети, передает Ura.ru. И это далеко не предел. Социальные сети постепенно перестают быть местом неформального общения и превращаются в источник легальной информации. Напомним, что давно стало нормой при приеме на работу смотреть соцсети кандидатов. Таким образом работодатель может отсеивать соискателей по важным для него параметрам.

Все данные, полученные с наших страниц, могут использоваться в трех основных сферах: политической, экономической и в целях обеспечения безопасности. Оградить себя от вмешательства извне можно одним путем: перейти на кнопочный телефон и снизить собственную активность в соцсетях. Но даже если вы будете использовать ненастоящую страницу с чужим фото и выдуманным именем, вас все равно выдаст IP-адрес. До конца спрятаться практически невозможно, ведь теперь анализируют не только то, что вы делаете в телефоне, а даже то, что вы делаете рядом с ним.

Стоит отметить, что есть довольно много маркетинговых организаций, которые постоянно заимствуют ваши данные из соцсетей. Поэтому все, что вы там делаете, так или иначе останется в интернете навсегда. Главное – смириться с тем, что анонимность – это иллюзия. Поэтому все, что было сказано или сделано вами на просторах Всемирной паутины, может быть использовано против вас.