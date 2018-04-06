Эксперт: Смартфон следит за вами круглые сутки

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Пятница 6 апреля
Лента новостей
14:29
"Единая Россия" готовит вопросы к отчету Медведева в Госдуме
14:08
Напившаяся в подворотне Троянова: Я дошла до своего дна
13:56
"Пирожок ни с чем": известный певец накинулся на Бузову
13:55
Недовольные родственники жертв крушения Ан-148 требуют еще денег
13:36
Госдума выстроила эффективный диалог с правительством
13:27
Укравшая 4 млн сотрудница подожгла отделение почты перед проверкой
13:16
Эпидемия супергонореи грозит человечеству
12:46
Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери
12:22
Пасхальный кулич с миндалем: рецепт Юлии Высоцкой
12:17
Виталия Кличко уличили в торговле ширпотребом
12:15
Какая погода будет в Москве на Пасху
11:54
Как Максим Аверин живет в Японии
11:44
Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову
11:39
Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда
11:32
Новая метла по-новому метет: как изменится "Табакерка" при Машкове
11:26
В Москве иномарка протаранила толпу пешеходов на зебре
10:57
Жительница Подмосковья пришила палец к платью
10:50
Матрешки и куличи наделали шума на Украине
10:42
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
10:42
Известный ведущий на всю страну показал интимное место Валерии
10:30
Рубль сдает позиции под натиском доллара
10:25
Юрий Дудь раскрыл правду о своих доходах
10:15
Главные события Москвы с 5 по 12 апреля
10:04
Взбешенная Яна Поплавская сорвала эфир скандального шоу
10:02
У безработного 20-летнего москвича украли Gelandewagen
09:53
Ученые: Голодание продлевает жизнь
09:22
Чем удивит парад Победы 9 мая
09:13
Известный мультипликатор скончался от рака
08:49
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей
08:35
Новая подружка Питта утерла нос истеричке Джоли
08:28
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов
08:03
В жутком ДТП под Москвой погибли два человека
08:02
Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры
08:01
Как живут первые переселенцы по программе реновации
22:03
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
22:03
44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости
21:59
Что такое "Новичок" и с чем его едят
21:56
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
21:55
Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
21:52
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
21:36
Экстремалка Хилькевич подвергла опасности будущего малыша
21:31
В Москве пассажирка трамвая получила жуткую травму и умерла
21:25
Пятилетний сын Рудковской откровенно о побоях в семье
20:57
"Я первая женщина Толика": у Бузовой нашлась серьезная соперница
20:47
Пограничники проморгали: как украинские пираты захватили российское судно
20:46
Тарасова огорошила поклонников горькой новостью
20:22
Родившую 14-летнюю школьницу осрамили у Борисова
20:05
Воющий от боли Панин пустился в бега из-за ареста
19:50
Обнародовано загадочное сообщение умершей певицы
19:48
Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
19:40
Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
19:39
В московском метро произошел сбой
19:28
На дачном участке в Балашихе нашли труп младенца
18:57
В Москве пациентка скончалась после смертельного укола
18:39
Дайнеко жестко отреагировала на обвинения бывшего мужа
18:18
"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
18:00
Путин назначил нового посла в Израиле
17:41
Нюшу застукали в роддоме
17:33
Джинсовые стринги шокировали мир
17:25
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
17:20
Юрий Грымов поставил бестселлер "О дивный новый мир"
16:52
Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем
16:46
Знаменитый певец записал гимн гей-любви
16:36
Сбитая с толку Скрипаль выступила с жалобным обращением
16:17
В Москве эвакуировали ТЦ "Персей"
16:17
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
16:16
Охранник Березовского покаялся за фейковый компромат
16:12
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
15:59
К чему снится свадьба
15:45
Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
15:28
Неожиданное заявление Цымбалюк-Романовской: Джигарханяна уже нет
15:18
Позорная перепалка королевы со свекровью попала на видео
15:13
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
14:48
Папа жив: дочь Скрипаля вышла на связь с Россией
14:40
Наследницу Вербицкой арестовали
14:39
Новый вид мошенничества держит в страхе москвичей
14:18
Стриженовы прогнали посягнувшую на святыню дочь
14:18
Лукашенко поплатился за слова о наклоняющей его России
14:18
Что случилось с лицом 34-летней Алсу
14:17
Скончался известный российский фотожурналист
14:04
Летевший в Таиланд лайнер развернули из-за бомбы
13:56
Заживо погребенный провидец оставил сценарий третьей мировой войны
13:55
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
13:55
Почему для России важно провести ЭКСПО-2025
13:37
Дарья Повереннова об измене мужу: Я не имела права врать
13:36
Проекты ТПУ на Кожуховской линии метро выставят на торги
13:28
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
13:15
На "Беломорской" начались отделочные работы
13:11
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
12:58
Украина объявила о начале возврата Крыма
12:50
34-летний россиянин уснул в машине и сгорел
12:44
Врач рассказал о состоянии получившего ремня малолетнего сына Рудковской
12:37
Прилучный похвастался новым автомобилем за 20 миллионов
12:18
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
12:17
В Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка
12:10
Униженный муж разгромил Дайнеко в откровенном интервью
12:08
В Москве наградили людей со сверхспособностями
11:58
"Пьющей чай из презерватива" Малышевой светит тюремный срок
11:52
В центре Москвы найдены уникальные надгробия
11:38
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
Рыдай, Виталина: 52-летняя Мазур показала всей стране роскошную грудь
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
80-летнюю Эдиту Пьеху срочно госпитализировали
Hi-tech

Эксперт: Смартфон следит за вами круглые сутки

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Сегодня анализ данных пользователей Сети широко используется заинтересованными компаниями. Маркетологи, работодатели, а теперь еще и кредиторы анализируют не только информацию о вас, но и ваши действия в Сети и даже вне ее.
прочитано 323 раза

По соцсетям можно узнать о вас практически все. Существуют программы, которые анализируют человека по его личной странице. Они оценивают пользователя по множеству параметров, после чего полученная информация точно описывает особенности его поведения. Некоторые маркетологи могут предсказать экономическое поведение, изучив ваши странички на просторах интернета. Для этого не нужно делать глубинный анализ всего контента, достаточно профиля.

ПО ТЕМЕ

Россиянам грозит вирус-убийца

Вирус крадет деньги через телефонные звонки

Полмиллиона пользователей Android пострадали от вируса

Стало известно, что банки будут выдавать кредиты россиянам после знакомства с их страничками в соцсетях. Национальное бюро кредитных историй получило разрешение от компании Mail.Ru Group анализировать личные странички пользователей соцсети "ВКонтакте" и будет принимать решение о выдаче займа в зависимости от того, чем вы делились с друзьями в Сети, передает Ura.ru. И это далеко не предел. Социальные сети постепенно перестают быть местом неформального общения и превращаются в источник легальной информации. Напомним, что давно стало нормой при приеме на работу смотреть соцсети кандидатов. Таким образом работодатель может отсеивать соискателей по важным для него параметрам.

Все данные, полученные с наших страниц, могут использоваться в трех основных сферах: политической, экономической и в целях обеспечения безопасности. Оградить себя от вмешательства извне можно одним путем: перейти на кнопочный телефон и снизить собственную активность в соцсетях. Но даже если вы будете использовать ненастоящую страницу с чужим фото и выдуманным именем, вас все равно выдаст IP-адрес. До конца спрятаться практически невозможно, ведь теперь анализируют не только то, что вы делаете в телефоне, а даже то, что вы делаете рядом с ним.

Стоит отметить, что есть довольно много маркетинговых организаций, которые постоянно заимствуют ваши данные из соцсетей. Поэтому все, что вы там делаете, так или иначе останется в интернете навсегда. Главное – смириться с тем, что анонимность – это иллюзия. Поэтому все, что было сказано или сделано вами на просторах Всемирной паутины, может быть использовано против вас.

Автор: Михаил Вштанов6 апреля 2018, 14:10

комментарии

Политика

Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
Украина объявила о начале возврата Крыма
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора

Шоу-бизнес

"Пирожок ни с чем": известный певец накинулся на Бузову
Овдовевшая Зудина в восторге от большого достоинства Машкова
Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери
Склочная Рапунцель рассорилась с "Домом-2" после съемки родов

Проишествия

Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
Грузчик погиб страшной смертью в горевшем торговом центре
Пьяная россиянка покусала женщину-полицейского в Дубае
Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара

Lifestyle

Знаменитый певец записал гимн гей-любви
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Постаревший Нагиев удивил седой бородой
Шоу-бизнес

Как Максим Аверин живет в Японии

Популярный актер наслаждается Страной восходящего солнца
Шоу-бизнес

Муж о разрыве с Юлией Меньшовой: Когда теряешь, то понимаешь ценность потери

Супруг телеведущей дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Пирожок ни с чем": известный певец накинулся на Бузову

Исполнитель разгромил поющую ведущую
Шоу-бизнес

Напившаяся в подворотне Троянова: Я дошла до своего дна

Артистка дала откровенное интервью

Гороскоп

Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
Горячие фото самой дорогой проститутки

Спорт

Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука

Регионы

Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru