В России резко подешевели iPhone
Эксперты говорят о том, что цена смартфона iPhone 6 в базовой конфигурации, оснащенной 32 гигабайтами постоянной памяти, находится сейчас на критической отметке. Цена варьируется в зависимости от магазина и региона.
По словам аналитиков, стоимость смартфона в Москве снижается быстрее. Причина тому – более высокая конкуренция, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования отечественного рынка мобильных устройств.
Напомним, смартфоны iPhone 6 и 6 Plus были представлены в сентябре 2014 года. Модели поддерживают обновление до iOS 11 и являются "родоначальниками" нового дизайна смартфонов Apple. У них появились другие пропорции корпуса, а также скругленные боковые грани. Сильной стороной iPhone 6 является увеличенный экран. Его диагональ составляет 4,7 дюйма, в SE же всего четыре дюйма.
Нашёл на улице айфон #айфон pic.twitter.com/LhTptemA7b— toropov11 (@Aleksander1T) 17 марта 2018 г.
Отметим, что iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компании Apple только с начала года подешевели на треть.
Ранее стало известно, что компания блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировались неофициально. Соответствующую функцию обнаружили в операционной системе сотрудники сервисных центров.
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