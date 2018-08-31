Россия закрыла космос для американцев

Россия прекратит доставлять американских астронавтов на МКС с апреля. Никакой политики в этом решение нет: закончился договор на оказание услуг.

В апреле 2019 года завершатся контрактные обязательства России перед США по доставке американцев на Международную космическую станцию. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у РКК "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС. Кроме того, у американцев есть дополнительные места. Так, в прошлом году этой опцией воспользовался астронавт Джо Акаба, сообщает РИА Новости.

Теперь все лимиты исчерпаны и запланированный на май 2019 года полет к МКС с американцем Эндрю Морганом на борту пройдет без его участия.

Астронавты НАСА летают на МКС с момента запуска станции в 1998 году. Она используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс при участии 14 стран: США, России, Японии, Канады, государств Европейского космического агентства.

Управление МКС ведется из Центра управления космическими полетами в подмосковном Королеве и из такого же центра в американском Хьюстоне. Лабораторные модули контролируются из Германии и Японии.

Ночью 30 августа на на Международной космической станции была обнаружена утечка воздуха, в модулях резко упало давление. Это считается одним из самых серьезных ЧП наравне с поломкой сантехнического оборудования.

Космонавты быстро обнаружили две микротрещины в корпусе станции и заклеили их специальным скотчем. В ЦУПе говорят, что жизни обитателей МКС сейчас вне опасности, потребности в эвакуации космонавтов нет.

