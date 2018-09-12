Apple позорно испортила презентазию новых iPhone

Компания Apple начала презентацию новых iPhone. Речь идет об iPhone Xs, Xs Max и Xr.

12 сентября Apple начала ежегодную сентябрьскую презентацию новых устройств в театре Стива Джобса. Поклонники продукции компании увидят три безрамочные модели iPhone.

Гаджет выйдет с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном. Третий смартфон 6,1-дюймовый IPS-экран и будет самым дешевым из представленных.

Публика увидела и новое поколение часов Apple Watch с увеличенным на 30% безрамочным циферблатом. Из-за этого на циферблате будет доступно больше виджетов.

Примечательно, что Apple ранее случайно слила новые iPhone Снимки ранее опубликовал портал 9to5Mac. В коде страницы сайта Apple нашли подтверждение планов компании выпустить три новых iPhone, сообщает на сайт ATH.

Официально: недорогой iPhone Xr выйдет в черном, белом, красном, желтом, коралловом и синем цветах - https://t.co/cwHHPpUKAf pic.twitter.com/2vtDnJR8Tm — iPhone от А до Я (@AppleiPhoneRu) 12 сентября 2018 г.

Таким образом презентация была испорчена вышедшей информацией. Однако вскоре после публикации информации компания удалила с сайта упоминания новых смартфонов.

Предполагается, что продажи новинок стартуют в конце сентября. По информации источников из Китая, "яблочные" фанаты смогу купить iPhone XR за 60 тысяч рублей, Xs – за 75 тысяч рублей, а Xs Max – за 85 тысяч рублей.