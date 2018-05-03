Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
Последний сезон популярного сериала — "Сваты-6" – вышел в 2012 году. Проект создавался усилиями украинской студии "Квартал 95". Из-за напряженных политических отношений между Украиной и Россией съемки телесериала пришлось заморозить, передает "Пензенская правда".
Однако в июле 2017 года появилась информация, что ведется работа над продолжением саги. Кравченко рассказала, что на данный момент сняты пять серий "Сватов-7". А вот остальные подробности народная артистка раскрывать не стала. По ее словам, продюсеры держат всю информацию о проекте в строжайшем секрете. Разглашение деталей сюжета грозит Кравченко серьезными последствиями.
Напомним, сериал "Сваты" был запрещен к показу на территории Украины 29 ноября 2017 года. Позже канал "1+1" подал иск против Минкульта, и суд приостановил действие запрета.
Ранее, в апреле 2018 года, в возрасте 52 лет скончался актер из телесериала "Сваты", народный артист Украины Олег Треповский. В списке известных работ актера значатся "Девять жизней Нестора Махно", "День рождения Буржуя", "Братские узы" и "Сашка".
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