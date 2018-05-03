Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"

После выступления народной артистки России Татьяны Кравченко на сцене Пензенского драматического театра журналисты буквально набросились на нее с вопросами о продолжении сериала "Сваты", где та сыграла главную роль. Кравченко пролила свет на некоторые детали полюбившейся семейной саги.



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