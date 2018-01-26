В Давосе обнаружены скрывавшиеся от Дворковича американцы
Вице-премьер Дворкович все же нашел нескольких представителей американской делегации на полях форума в швейцарском Давосе и даже провел с ними короткую встречу. "У меня были короткие контакты, не организованные встречи с некоторыми членами делегации США", – признался глава российской делегации в Давосе.
С президентом Дональдом Трампом, который тоже находится в эти дни в Давосе, Дворкович не пересекался. Зато у него было много встреч с членами делегаций Казахстана, Армении, Киргизии, Перу, Анголы, Турции и Нидерландов.
Вице-премьер заверил, что все задачи, которые российская делегация ставила перед собой до форума, выполнены, пишет Lenta.ru. О каких задачах идет речь, зампред главы правительства не сообщил.
Накануне, 25 января, Аркадий Дворкович рассказал, что члены американской делегации в Давосе избегают встреч с российскими представителями, а при личных встречах -общения. Вице-премьер отметил, что американцы фактически прячутся от россиян. Российский чиновник заявил, что Москва всегда готова к диалогу.
Говоря о санкциях, вице-премьер сказал, что не считает их самой важной вещью в мире. "Это незначительная проблема. Мы не должны тратить много времени на обсуждение санкций, мы должны просто работать более и более эффективно, и работать лучше", – поделился с журналистами своими мыслями Дворкович.
В Давосе с 23 по 26 января проходит Всемирный экономический форум. Политики и экономисты съехались на заснеженный швейцарский курорт, чтобы обсудить глобальные мировые проблемы. Проведение форума было под вопросом из-за сильного снегопада, который обрушился на Давос и его окрестности за сутки до начала встречи.
Накануне на форуме произошел инцидент, связанный с украинским президентом. На своей пресс-конференции Петр Порошенко до такой степени разозлился на одну из журналисток, что приказал ей раздеться. Дело в том, что лидеру Незалежной не понравился вопрос о войне в Донбассе. К тому же представительница СМИ была одета в украинскую вышиванку, а вопрос задала на русском языке.
Президент Украины Петр Порошенко попал в десятку самых богатых участников экономического форума в Давосе. #news #Давос #Порошенко https://t.co/b6uJVyTcRr— News Network (@NewsNetworkTV) 22 января 2018 г.
Президент посоветовал корреспонденту снять вышиванку и добавил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. Однако девушка ответила, что политик прекрасно понимает русский. После этого ей пришлось под давлением охраны покинуть зал, где проходил брифинг.
Мужчина принял участие в очередном выпуске "Прямого эфира"
Артистке припомнили ее позицию по Крыму
Выход в свет популярной актрисы стал сенсацией
Малыш появится на свет весной