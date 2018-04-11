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Экономика

Рубль пробил дно: слабая валюта обновила рекорд

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Данные торгов свидетельствуют о том, что курс евро превысил 80 рублей. Тем самым рубль побил рекорд марта 2016 года.

Продолжение: Почему России наплевать на санкции

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Именно тогда курс евро на биржевых торгах вырос до этого показателя. Официальный курс этой валюты к рублю на 11 апреля, установленный Банком России, вырос на 4,97 рубля – до 76,85 рубля за евро.

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 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

По данным Центробанка, курс доллара вырос на 3,8 рубля – до 62,36 рубля, пишет "Газета.ru". Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла по сравнению с показателем на 10 апреля на 4,32 рубля, составив 68,88 рубля.

Напомним, что из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний за 9 апреля миллиардеры России потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введения санкций – более 17 миллиардов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ранее в интервью Dni.Ru кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб предположил, что ситуация носит краткосрочный характер. По его мнению, в течение двух недель показатели стоимости акций и курсы валют вернутся к значениям 6 апреля или незначительно превысят их.

Центробанк и правительство также делают успокаивающие прогнозы. Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности, а вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что кабмин поддержит попавшие под американские санкции компании.

Автор: Валерия Нарская11 апреля 2018, 10:38

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