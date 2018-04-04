Союз вкладчиков раскритиковал качество надзора ЦБ

Председатель Союза вкладчиков Николай Николаев считает, что политика Центробанка по расчистке банковского сектора плохо сказывается как на собственников кредитных организаций, так и на простых вкладчиках. Кроме того, по его словам, действия регулятора наносят вред российской экономике в целом.



Работа ЦБ и его действия в банковской сфере стало одной из ключевых тем Московского экономического форума. В ходе дискуссий в рамках него эксперты, в частности, подвергли критике надзорную политику регулятора, которая в итоге отражается на экономике страны.



Одним из спикеров мероприятия был председатель Союза вкладчиков, лидер инициативной группы превышенцев банка "Югра" Николай Николаев. Выступая перед собравшимися, он напомнил, что 34479 человек из числа вкладчиков кредитной организации относятся к числу тех, чьи суммы вкладов не покрываются системой страхования (то есть, свыше 1,4 миллиона рублей – Прим. ред.).

Всего они до сих пор не могут вернуть 16 миллиардов рублей. По словам Николаева, до того как у банка была отозвана лицензия, он всегда был стабильным. "Он был основан в советское время, – напомнил лидер Союза вкладчиков. – Банк "Югра" ассоциировался с богатством региона, люди принесли туда деньги, и проблем не возникало".

По словам Николая Николаева, ранее активы кредитной организации составляли 330 миллиардов рублей, а сегодня регулятор оценивает их в 56 миллиардов. "Это говорит, как минимум, о качестве надзора ЦБ, – отметил он. – То есть, Центральный банк недоглядел шесть банков "Югра", это поразительно".

Более того, на странице группы превышенцев "Югры" в соцсети "Вконтакте" Николаев обвиняет должностных лиц регулятора в том, что они своими действиями "доводят вкладчиков до сердечных приступов". По его мнению, одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации с банком было принятие ранее отклоненного плана санации, который предложил акционер организации Алексей Хотин.

Отметим, что позицию пострадавших вкладчиков санируемых и ликвидированных банков разделяет бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, в процедуре санации и внешнего управления выявляется множество процессуальных нарушений, случаев юридического непрофессионализма. "Мы добиваемся того, чтобы многие решения были отменены, – заявил он. – У нас целая ассоциация вкладчиков это и Пробизнесбанк, и "Югра", и другие, где мы пытаемся хоть как-то отвоевывать хоть-какие-то деньги. Через суд возвращаем активы в кредитную массу".



Кроме того, по его словам, с точки зрения защиты интересов собственников кредитных организаций также есть много вопросов. В этом направлении, отметил Титов, регулятор принимает решения, под которыми есть огромная почва для того, чтобы их оспаривать.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в банк "Югра" в июле прошлого года. Спустя две с небольшим недели регулятор отозвал у кредитной организации лицензию. Ее акционеры последовательно пытаются доказать в судебных инстанциях неправомерность действий ЦБ.