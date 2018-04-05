Страшная трагедия в Кемерово Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

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Здоровье

Макаронная диета: легкий способ похудеть

Фото: GLOBAL LOOK press
В течение долгого времени диетологи считали макароны главным врагом в борьбе с лишним весом. Но недавно выяснилось, что это далеко не так – паста не только не повредит вашей фигуре, но и поспособствует похудению, если потреблять ее с умом.
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Исследователи пришли к заключению, что, в отличие от большинства других продуктов, которые содержат крахмал, макароны из твердых сортов пшеницы способствуют относительно безопасному и постепенному повышению уровня сахара в крови. Ученые провели масштабный эксперимент, в котором участвовали две с половиной тысячи человек, передает РИА ФАН. Добровольцы получали практически все углеводы из макарон и употребляли их по три раза в неделю. Каждая порция составляла примерно половину чашки стандартного размера.

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Через три месяца участники исследования потеряли с таким рационом питания в среднем по полкилограмма. "Научная работа показала, что человек может потерять в весе. Поэтому вопреки распространенному мнению макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты", – отметил один из авторов исследования, доктор Джон Сивенпипер.

Некоторые эксперты считают, что основной фактор, который повлиял на похудение добровольцев, кроется не в пасте. "Я не верю, что макароны – главная причина, по которой люди потеряли вес в ходе исследования. Гораздо более вероятно, что наличие диетической поддержки и мысли о том, что кто-то будет осуждать их из-за веса, побуждал этих людей придерживаться диеты. Но все равно это показывает, что макаронные изделия – не причина всех бед, они могут быть частью сбалансированной диеты", – сделала скептический вывод об исследовании диетолог Джина Китли. По словам эксперта, важно учитывать тот факт, что испытуемые никогда не переедали. В неделю они потребляли примерно три полноценные порции макарон – половину тарелки зараз. Поэтому при использовании такой же диеты необходимо брать в расчет количество потребляемой пасты.

Диетологи подчеркивают: главный вывод исследования заключается в том, что не стоит при диете заострять излишнее внимание на углеводах. Достаточно правильно рассчитывать порции и заниматься спортом, чтобы сжигать калории, которые вы потребляете.

Ранее стало известно, что поколение так называемых миллениалов имеет наибольшую склонность к набору лишнего веса. Речь шла о людях, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов. 

Автор: Михаил Вштанов5 апреля 2018, 11:28

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