Доказана смертельная опасность спорта

Ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, каким страшным заболеваниям подвержены спортсмены. Для этого они проанализировали данные о 798 атлетах.

Респонденты были старше 35 лет и занимались минимум три раза в неделю средней и высокой физической активностью. Добровольцы ответили на вопросы о здоровье, семейных болезнях и занятиях спортом.

Участникам исследования измерили кровяное давление и провели коронарную ангиографию. В итоге у 94 человек выявили признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а у десяти – тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов, передает MedicalXpress.

Это подтвердило теорию о том, что у людей, подвергающихся постоянным нагрузкам, увеличивается риск преждевременной смерти. Физическая активность помогает профилактике рака и депрессии, однако чрезмерные нагрузки могут нанести серьезный вред здоровью.

Как говорит мой отец: "Физкультура - полезна для здоровья, а спорт - вреден". Поэтому обхожусь турником, брусьями, скакалкой, грушей и лыжами.) — Алексей Бахтиаров (@Alexey91111) 24 января 2018 г.

Ранее ученые из Амстердамского свободного университета провели исследование и пришли к тревожным выводам. Оказалось, что представители сильного пола, занятые физическим трудом, умирают значительно раньше тех, кто имеет низкую активность на работе. Тренировки идут на пользу только тем мужчинам, которые занимаются спортом в свободное от работы время.