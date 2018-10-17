Устроивший бойню в Керчи собирался расправиться с возлюбленной

Учащийся политехнического колледжа в Керчи хотел убить свою возлюбленную. Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.

Взрыв в керченском колледже обрастает новыми подробностями. По информации радиостанции "Говорит Москва", 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж 17 октября для того, чтобы убить свою возлюбленную.

Эта версия пока плохо вяжется с мощным взрывом в столовой учебного заведения, который, по версии следствия, также устроил Росляков. Известно, что убив несколько человек и взорвав бомбу, он покончил жизнь самоубийством.

По сообщению Национального антитеррористического комитат, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Погибли 18 человек, более 50-ти получили ранения.

Следственный комитет возбудил дело по статье "теракт", но позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Личность стрелка уже подтверждена на официальном уровне. Как сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, это студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело найдено в одном из помещений учебного заведения.

В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.