Устроивший бойню в Керчи собирался расправиться с возлюбленной
Взрыв в керченском колледже обрастает новыми подробностями. По информации радиостанции "Говорит Москва", 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж 17 октября для того, чтобы убить свою возлюбленную.
Эта версия пока плохо вяжется с мощным взрывом в столовой учебного заведения, который, по версии следствия, также устроил Росляков. Известно, что убив несколько человек и взорвав бомбу, он покончил жизнь самоубийством.
По сообщению Национального антитеррористического комитат, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Погибли 18 человек, более 50-ти получили ранения.
«Ненавидел техникум из-за злых преподов» — знакомый Рослякова рассказал о возможных мотивах нападения— Спектр (@spektronline) 17 октября 2018 г.
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Следственный комитет возбудил дело по статье "теракт", но позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Личность стрелка уже подтверждена на официальном уровне. Как сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, это студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело найдено в одном из помещений учебного заведения.
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