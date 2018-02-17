Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
Судмедэксперты провели вскрытие и первые результаты исследования не показали никаких признаков переохлаждения организма. Также не выявлены внутренние или внешние травмы.
Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция. Таким образом, отметили в Следственном комитете, распространенные ранее сообщения о том, что девочка замерзла, так как о ней забыли во время прогулки воспитатели, не подтверждена.
В свою очередь сотрудники и руководство дошкольного учреждения рассказали следователям, что во время прогулки у малышки произошел приступ, ее принесли в помещение и вызвали врачей. В саду была медсестра, она оказывала девочке первую помощь до прибытия скорой.
По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "Халатность".
Напомним, трагедия разыгралась 16 февраля в детском саду в Новой Москве. Во время прогулки при загадочных обстоятельствах погибла трехлетняя девочка.
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