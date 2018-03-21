Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее

Правоохранители Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей.



В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделения SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, выломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.

По сообщениям полиции, ребенка большую часть времени держали в закрытом шкафу, подвергая сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали поддельную записку от имени дочери. "Дорогие мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться", — цитирует письмо издание The Sun.

При аресте семейной пары были изъяты их компьютеры и оборудование для записи видео. Полученные материалы изучают следователи.

Сообщается, что потерпевшая пропала из детского дома в октябре прошлого года. Девочка была помещена в приют социальными службами из-за садистских наклонностей ее матери и отчима. Полицейские обыскали дом семьи шесть раз, но лишь недавно им удалось сделать страшную находку.

Местный прокурор подтвердил, что 52-летнюю женщину и 46-летнего мужчину проверяют на причастность к сексуальному насилию над несовершеннолетним. На время следствия задержанных поместят в разные тюрьмы с повышенным уровнем охраны, где они будут находиться под особым контролем.