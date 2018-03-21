Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее

Выборы президента Макаревич назвал россиян дебилами Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Среда 21 марта
Лента новостей
17:18
Победившая рак груди внучка Сталина стала ясновидящей
17:05
Под Белгородом героически погиб офицер
16:59
Журналист раскрыл жуткие подробности производства колбасы
16:29
Цирковой мюзикл "Алиса" возвращается на сцену
16:13
Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
16:10
В Подмосковье произошел крупный пожар
16:04
Пассажир снял НЛО на смартфон из самолета (видео)
16:00
Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"
15:49
Главные "хотелки" Киева
15:45
СМИ отправили Лаврова в отставку
15:08
Уткин публично унизил Дзюбу
15:04
Красотка с обезображенной ногой стала супермоделью
14:54
Киев разорвал последний договор с Москвой
14:41
Панин с огромным долгом сбежал из России
14:38
17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина
14:36
Госдума законодательно защитит бойцов Росгвардии
14:26
"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
14:08
Путь от одиночества к счастью общения
13:43
Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
13:40
Обездвиженного Табакова после инфаркта заперли с покойником
13:36
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
13:26
В Москве появится новая пешеходная набережная
13:25
Уволен мэр Калининграда
13:20
Ученые: Всемирный потоп совсем близок
13:15
Забывчивая пенсионерка обвинила соседа в краже и угрожала топором
13:14
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
13:11
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
13:09
Пенсии россиян будут считать по-новому
13:06
50-летняя Стриженова сообщила о беременности
12:56
Три десятка школьников отравились газом под Москвой
12:51
Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери
12:39
Басков объявил о дочери от Лопыревой
12:30
Российская школьница ранила семерых одноклассников из пистолета
12:28
Украинские вымогатели напали на Россию
12:18
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги
12:13
Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина
12:04
Азиза призналась в проблемах с алкоголем
11:55
"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой
11:45
Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
11:42
Infiniti Q60: бесконечная красота
11:23
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
10:51
Пресняков коснулся груди Бузовой и рассказал о считаных днях
10:47
Госдума поздравила Владимира Путина с победой на выборах
10:46
В семье Максаковой новые неприятности
10:23
ЦБ забрал лицензию еще одного банка
10:17
Российским автомобилистам разрешили водку
10:07
Ученые синтезировали новую форму жизни
09:40
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
09:35
Что поможет продлить среднюю продолжительность жизни
09:29
Певец Леонид Агутин: Я был в секте
09:25
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына
09:04
Трепещи, Европа: уральский "Терминатор" показан на видео
08:58
Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя
08:42
У больного раком Маккейна случился приступ из-за победы Путина
08:42
Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме
08:33
Лукашенко пожаловался на страдания из-за России
21:55
Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой
21:30
Фракция "ЕР" запустила два Telegram-канала
21:28
Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
21:12
Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот
20:59
Володин: Абсолютная победа Путина закономерна
20:36
Алла Пугачева: Я очень боюсь
20:22
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
19:53
Опухшая Бузова перепугала народ
19:35
В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
19:34
Россиян атаковала новая вспышка гриппа
19:26
Бывшим любовником Максаковой заинтересовался Интерпол
19:09
Чуть опоздал: Трамп поздравил Путина с победой
19:06
После обрушения дома в Мурманске возбудили дело
18:40
Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова
18:34
К чему снится кровотечение
17:55
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
17:38
Главный рецепт для красивой кожи
17:26
В Мурманске обрушилась многоэтажка
17:11
МИД Чехии вызвал посла России
16:44
По ЧМ-2018 в России нанесли новый удар
16:27
Ученые научились контролировать желания людей?
16:22
"Злобные дебилы" Макаревича и зеркало
16:16
В Госдуме появится биометрическая регистрация депутатов
16:13
Под Москвой случилось смертельное ДТП
16:05
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
16:02
Неизвестный устроил стрельбу в школе
16:01
Беременная Кирстен Данст стала похожа на пугало
15:57
Медики объявили виагру убийцей рака
15:51
Дерзкая Семенова после развода сбежала в Израиль
15:50
Депутаты Госдумы будут больше работать в регионах
15:45
В Кремле состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам
15:35
У российских самолетов выявлены проблемы
15:28
Российские дипломаты показали спину хамке Мэй
15:22
У 44-летнего Кафельникова роман с двойником Курниковой
15:14
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
14:46
В России стремительно дешевеют старые iPhone
14:39
Водитель-наркоман убил 21-летнюю россиянку
14:38
Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
14:34
"Аэрофлот" опроверг сообщение об опьянении пилота
14:32
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
14:26
Володин: Путин – это преимущество России
14:16
Под Москвой 39-летний мужчина избил и ограбил соседку по коммуналке
14:12
"Готов стрелять": надпись на теле участника группы Дятлова ошеломила
14:05
"Стало невозможно с этим жить": Фадеев рассказал о чувствах к Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани
Происшествия

Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее

Фото: pixabay.com
Правоохранители Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей. 
прочитано 3503 раза

В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделения SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, выломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.

ПО ТЕМЕ

Челябинские педофилы приводили девочек из детдома на аборт

Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя

Муж и жена год насиловали 14-летнюю секс-рабыню

По сообщениям полиции, ребенка большую часть времени держали в закрытом шкафу, подвергая сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали поддельную записку от имени дочери. "Дорогие мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться", — цитирует письмо издание The Sun.

При аресте семейной пары были изъяты их компьютеры и оборудование для записи видео. Полученные материалы изучают следователи.

Сообщается, что потерпевшая пропала из детского дома в октябре прошлого года. Девочка была помещена в приют социальными службами из-за садистских наклонностей ее матери и отчима. Полицейские обыскали дом семьи шесть раз, но лишь недавно им удалось сделать страшную находку. 

Местный прокурор подтвердил, что 52-летнюю женщину и 46-летнего мужчину проверяют на причастность к сексуальному насилию над несовершеннолетним. На время следствия задержанных поместят в разные тюрьмы с повышенным уровнем охраны, где они будут находиться под особым контролем. 

Автор: Михаил Вштанов21 марта 2018, 14:21

комментарии

Политика

Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского
СМИ отправили Лаврова в отставку
Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
Лукашенко пожаловался на страдания из-за России

Шоу-бизнес

Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"
Преснякова тайно обсудила с Пугачевой будущее сына
Панин с огромным долгом сбежал из России

Проишествия

Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова

Девочка заявила, что не знает своего отца
Шоу-бизнес

Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме

Ведунью актрисе посоветовала приятельница
Шоу-бизнес

17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина

Девушка поставила жесткое условие артисту
Регионы

"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе

Предполагают, что поводом для стрельбы стала ссора одноклассников

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел
Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Спорт

Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги
Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына

Регионы

"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru