Меркель получила удар после неожиданного ухода
По некоторым данным, во главе христианских демократов может встать министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Как сообщает Reuters, об этом было сказано в ходе закрытого заседания старших членов партии. Примечательно, что глава ведомства является ярым критиком политики, проводимой Меркель.
Меркель также объявила о том, что не будет снова баллотироваться на должность канцлера после окончания нынешнего срока ее полномочий в 2021 году. "Это решение ожидаемо в контексте провала ХДС на выборах. Даже Меркель стало понятно, что лучше уйти сейчас, нежели поставить под удар всю партию и привести дело к расколу коалиции и досрочным выборам", – заявил в беседе с НСН ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.
Результаты ХДС и входящей с ней в коалицию партии Христианско-социальный союз на выборах в ландтаги (местные парламенты) действительно трудно назвать позитивными. Так, в земле Гессен христианские демократы получили лишь 27% голосов, тогда как пять лет назад за нее отдали голоса 38% избирателей.
Позиции Христианско-демократического союза серьезно пошатнулись и в Баварии - одном из крупнейших регионов ФРГ. На выборах в местный ландтаг в середине октября коалиция ХДС-ХСС взяла не многим больше 37% голосов избирателей. Пять назад результат был более впечатляющим – почти 48%.
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