Госдума заканчивает разбор законодательных завалов

К концу весенней сессии в нижней палате парламента может завершиться рассмотрение законопроектов, оставшихся от депутатов предыдущих созывов. С 1994 года в законодательном портфеле Госдумы накопилось 2020 нормативно-правовых актов, которые, согласно законодательству, депутаты обязаны рассмотреть даже в случае их неактуальности. На сегодняшний день в списке законодательных завалов осталось около трех сотен не рассмотренных инициатив депутатов первого-шестого созывов.



Согласно Конституции, каждый законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы, должен в обязательном порядке быть рассмотрен депутатами. Через эту процедуру должны проходить все инициативы, даже несмотря на то, что многие из них уже потеряли свою актуальность. В Госдуме седьмого созыва за разбор законодательных завалов взялись засучив рукава.



Как напомнил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, для этих целей по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была создана соответствующая рабочая группа. "Мы поставили перед собой две цели: эффективно поработать с внесенными документами и договориться о шагах, которые минимизируют поступление недостаточно зрелых проектов", – подчеркнул парламентарий.

При этом, отметил Мельников, при работе с ранее внесенными законопроектами депутаты придерживались трех принципов работы: не ущемлять права субъектов законодательной инициативы, принимать решения консенсусом всех думских фракций, повышать оперативность и ответственность законодательного процесса. По состоянию на сегодняшний день из более чем двух тысяч документов осталось рассмотреть около 300. По словам первого зампреда Госдумы, из 1700 рассмотренных документов около 240 были приняты парламентариями, причем 200 из них – консенсусом всех фракций.

"Думаю, что к концу весенней сессии из 300 законопроектов может остаться меньше 100, с которыми можно будет работать точечно", – заявил Иван Мельников.

"Субъектами права законодательной инициативы являются законодательные собрания регионов. Они часто вносят документы, которые описывают проблему, характерную для одного региона, или предлагают способ решения, подходящий только ему", – отметил Мельников. Парламентарий напомнил, что в рамках работы седьмого созыва депутатов существует договоренность о том, что перед внесением в Госдуму все законодательные инициативы будут прорабатываться в Совете законодателей (в него входят представители региональных заксобраний, депутаты нижней и верхней палат парламента). "Это сразу улучшило качество поступающих законопроектов", – заметил он.

Как отметил Иван Мельников, "существует еще одна сложность". По его словам, часто депутат говорит о какой-то идее, и впоследствии ее подхватывают журналисты. При этом необязательно, что эта мысль трансформируется в законопроект. "А если и будет оформлена – необязательно, что другие члены фракции поддержат инициативу, – уточнил первый вице-спикер. – Мы, не ущемляя прав, договорились, чтобы депутат заранее прорабатывал проект внутри своей фракции, чтобы фракция проверила его идею на соответствие своей программе и целям". По его словам, не менее важное решение было принято по инициативе спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Речь идет о законопроектах, которые каждая из думских фракций считает наиболее важными и обязательными к рассмотрению.





"Случаются ситуации, когда мы призываем депутатов фракции отозвать законопроекты, не имеющие перспективы, либо согласиться на их рассмотрение по сокращенной процедуре, однако парламентарии считают эти документы очень важными. Тогда в Совете Государственной думы было впервые принято решение ввести понятие приоритетного законопроекта фракции. Каждая фракция имеет возможность выдвинуть четыре законопроекта за сессию. Они в обязательном порядке рассматриваются палатой, – рассказал Мельников. – Это очень позитивный шаг навстречу фракциям, навстречу их законодательным инициативам".