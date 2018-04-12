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Зачем Трамп развязал фейковую войну в Twitter

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mark Wilson
Весь мир застыл в ожидании: вот уже четвертый день подряд Дональд Трамп не может расстаться со своим смартфоном. Американский президент строчит в Twitter противоречивые сообщения. То он запускает какие-то новые и умные ракеты, то вдруг предлагает России избавиться от оружия, при этом постоянно называет законного избранного президента государства, представленного в ООН, животным.

Продолжение: Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии
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Историки и специалисты более точных наук, наверняка, когда-нибудь дадут оценку чрезмерной активности 45-го президента в социальных сетях. Пока же Дональд Трамп продолжает всех пугать. Причем, волнение вызывают не его угрозы российскому и сирийскому президентам и, как следствие, человечеству в целом, а собственно душевное состояние хозяина Белого дома.

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Дональд Джон Трамп президент США

Шутники уже предположили, что у Трампа биполярное расстройство. Тот, кто смотрел американский сериал "Родина", помнят его главную героиню Кэрри Мэтисон, которую бросало то в жар, то в холод. Она не могла победить депрессию и боролась с маниакальным состоянием. Похоже, что и Трампу непросто справиться со своими эмоциями.

В понедельник лидер США запустил таймер обратного отсчета перед обещанным решением по Сирии после того, как оттуда начали поступать сообщения о химической атаке с большим числом жертв среди мирного населения. Не приведя ни одного весомого доказательства, Штаты сразу же обвинили в ней Башара Асада, а соучастником преступления, которого не было, назначили Владимира Путина. Трамп взял на раздумья 48 часов.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Судя по сообщениям от берегов Сирии, там началось активное движение американского флота и весь мир подумал, что спустя двое суток, Трамп начнет бомбардировки и ракетную атаку по местам дислокации сирийских войск. Но этого не произошло, зато на страничке Трампа в его любимой соцсети появился угрожающий пост.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и умные! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!"

Ну все, приехали – подумали в мире и стали ждать американской атаки на дворец Асада и все его резиденции в Дамаске и окрестностях. Как бы не так! Через 40 минут вместо умных ракет в Сирии все в том же Twitter на страничке Трампа появилось сообщение следующего содержания:

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая период холодной войны. Тому нет никаких причин. Мы нужны России, чтобы помочь им с экономикой, что будет довольно просто, а нам нужно, чтобы все страны сплоченно работали. Прекратим гонку вооружений?"

Понять логику Трампа после этого твитта стало еще сложнее. Получается, запуск умных ракет отменяется?! Весь мир вздохнул с облегчением, а те, кто уже собирал рюкзак с тушенкой и готовился к спуску в бомбоубежище, пошел вместо этого на работу. Но осадочек, как говорится, остался. Ведь можно предположить, что на состояние Трампа действуют какие-то неведомые силы и через час он напишет "Я пошутил".

Фото: GLOBAL LOOK press/Cpl. Rachel Diehm

Но написал он только через сутки, сегодня 12 апреля. "Я никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Это может быть очень скоро, а может быть совсем не так скоро. В любом случае, США под моим управлением делает великое дело, избавляя регион от "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России – прим. ред.) Где же наше "Спасибо тебе, Америка", – гласило новое сообщение.

Выходит, что атака на Сирию все-таки будет, но Трамп еще больше напустил тумана. Получается, что умные ракеты могут взлететь в любой момент. Правда, нельзя исключать и тот факт, что взлетят они снова только в Twitter.

Если отбросить в сторону юмор и иронию, то становится как-то грустно. Лидер великой державы, считающей себя главной на Земле, ведет войны в социальных сетях, угрожает президентам других государств и не несет за это никакой ответственности. А что, если он и ядерную кнопку сначала нажмет, а через 10 минут поймет, что погорячился. Правда, в этом случае читателей его твиттов заметно поубавиться.

С точки зрения военной науки, твиттер-дипломатия Трампа не выдерживает никакой критики. Обычно спецоперации такого масштаба готовятся тайно и знает их специфику очень ограниченный круг лиц. Теперь же, после того, как американский лидер разболтал всему миру о своих намерениях, те силы, против которых замышляется атака, наверняка, каким-то образом смогут к ней подготовиться.

Мало того, с каждым днем вероятность американского удара по Сирии уменьшается в силу разных обстоятельств. 12 апреля, к примеру, стало известно о том, что через два дня в Сирию прибудет и начнет там работу специальная миссия ОЗХО, которая будет искать следы применения химического оружия. Трудно представить, что Трамп рискнет ударить по Сирии, подвергнув опасности жизнь международных экспертов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Muhmmad Al-Najjar

Автор: Александр Комаров12 апреля 2018, 21:02

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