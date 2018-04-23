Я не прав, я ухожу: чего испугался премьер-министр

Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Понедельник 23 апреля
Лента новостей
21:56
Суд признал предателя Родченкова пустословом
21:32
В Канаде фургон протаранил толпу (видео)
21:22
Безумные регионы: волгоградские покойники скупают квартиры
21:19
Знаменитый спортсмен умер в 29 лет
21:02
Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут сына
19:57
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
19:33
Новорожденный сын Миддлтон спихнул с трона принца Гарри
19:20
Скончался бывший гитарист "Сектора газа"
19:14
До кучи: Украина "утопила" нетронутых актеров сериала "Сваты"
19:04
Почему русские уезжают из США
18:46
Гроссмейстер умерла от рака в 42 года
18:39
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
18:36
Под перевалом Дятлова могут найти секретный химзавод
18:19
Слил компромат: пасынок о желании Собчак разрешить наркотики
17:53
Госдума займется укреплением партнерства власти и бизнеса
17:41
Пранкеры Вован и Лексус вытянули правду о яде для Скрипалей
17:25
В школе на юге Москвы на учеников рухнул потолок
17:15
Елизавета II эмоционально отреагировала на роды Миддлтон
17:07
В Домодедово самолет столкнулся с буксировщиком
16:51
Машков объявил новое название театра Табакова
16:48
Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
16:27
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
16:24
Что должна делать Россия с армянским майданом
16:21
Сколько нужно россиянину для счастья
16:20
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
16:13
Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой
16:08
Володин осмотрел завод СПГ на Ямале
16:00
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче
15:47
На западе Москвы мужчина начал стрельбу с крыши дома
15:44
Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев
15:20
К чему снится ураган
15:15
Что выдает ваш возраст
15:13
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
15:08
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
14:59
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
14:54
Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами
14:52
Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова
14:42
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
14:39
Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве
14:28
В Киеве обворовали иностранного посла
14:23
В космосе обнаружили гигантского ангела (видео)
14:20
Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт
14:18
Поссорившийся с мамой школьник в одиночку улетел на Бали
14:13
Красавица Навка: У нас пополнение
14:00
"Ты женщина или мужчина?": певицу Лолиту не узнали на границе
13:56
Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться
13:53
Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть
13:50
Лепс: Я самый богатый артист в России!
13:31
Названы главные признаки быстрого старения у женщин
13:28
Разъяснения Центробанка по "Югре" подвергли критике
13:19
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
13:14
Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
13:14
Пожар на кожевенном заводе под Новгородом сняли на видео
13:01
Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга
13:01
На Ямале обсудят реализацию крупных инвестпроектов
12:47
Известная певица опозорилась на сцене (видео)
12:43
Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве
12:40
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
12:36
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
12:29
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
12:09
Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги
12:09
Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости
12:07
Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете
11:59
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
11:46
Найден лучший способ сохранить психику ребенка
11:38
Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву
11:32
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
11:32
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
11:30
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
11:20
Горящий лесозавод под Красноярском попал на видео
11:10
В Москве асфальтовый каток раздавил рабочего
11:03
Очевидная глупость: в Британии назвали нового "отравителя" Скрипаля
11:02
На юге Волгограда в мусоропроводе нашли мертвого младенца
10:55
Популярные интернет-магазины уходят из России
10:55
Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек
10:51
После бури москвичам пообещали хорошую погоду
10:45
Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали
10:32
Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос
10:28
Валерия не позвала сына на свой праздник
10:16
Названы самые ненадежные смартфоны в России
10:12
Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках
10:10
В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве
10:00
На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба
10:00
"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе
09:47
Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь
09:42
Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова
09:38
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
09:32
В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар
09:32
Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
09:23
Под Москвой ревнивец убил полицейского
09:12
Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки
09:11
У части россиян резко подскочит зарплата в 2018 году
08:54
Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
08:40
Раскрыт секрет инаугурации Путина
08:25
Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой
08:20
Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место
07:52
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
19:49
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
19:20
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
17:57
В Подмосковье угнали иномарку за 2,8 миллиона
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
Елизавета II эмоционально отреагировала на роды Миддлтон
Политика

Я не прав, я ухожу: чего испугался премьер-министр

Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini
Премьер-министр Армении Серж Саргсян не стал дожидаться кровопролития на улицах Еревана и подал в отставку. Мудрое решение политика восторженно встретили десятки тысяч человек, собравшихся в центре армянской столицы. Перед каким выбором стоял Саргсян последние десять дней и что в итоге заставило его уступить воле народа: страх за свою жизнь или забота о судьбах родины?
прочитано 2823 раза

Саргсян не нашел в себе силы, чтобы выйти на площадь и сообщить о своем решении народу, его обращение распространила пресс-служба правительства. "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", – заявил премьер-министр.

ПО ТЕМЕ

Народный гнев смел премьера Армении

Майдан в Армении разгорелся с новой силой

Президент проморгал бархатную революцию

В прессе появились сообщения, что Саргсян уехал из страны, поэтому его обращение передается в письменном виде. Однако, источники в правительстве опровергли эту информацию, но что происходит в Армении в данный момент узнать непросто – власти не спешат делать заявлений на фоне ухода премьера.

Примечательно, что Саргсян решил уйти в отставку через несколько часов после того, как к протестующим в Ереване присоединились военные. Несколько десятков человек в форме без знаков отличия и без оружия влились в толпу митингующих утром 23 апреля. Не исключено, что это могли быть и ряженые, присутствие которых в разгоряченной толпе лишь сыграло на руку протестующим.

Люди в форме успешно справились со своей задачей: через час после их появления власти освободили лидера протестного движения депутата Никола Пашиняна, задержанного за сутки до этого. А через четыре часа Серж Саргсян, назначенный 17 апреля на пост главы правительства, заявил о своей отставке.

Серж Саргсян. Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini

Очевидно, что карты Саргсяна были биты еще в первый день народного протеста, когда депутат от оппозиционной партии "Елк" (союз "Исход") Никол Пашинян только начал выводить народ на улицы Еревана. Отставка Саргсяна была только вопросом времени – когда вновь назначенный премьер, отсидевший до этого два президентских срока по пять лет, дрогнет от народного гнева. Политик не выдержал на десятый день, многие в Армении назвали это мужественным поступком.

Можно сказать, что либеральная партия "Елк" сотворила маленькое чудо: это политическое объединение не многим может похвастаться. К примеру, на парламентских выборах 2017 года возглавляемый бывшим журналистом союз "Исход" набрал 7,7% голосов избирателей и получил всего лишь 9 мест в законодательном органе страны. С таким политическим багажом партия могла сыграть только на очень популярной теме для протеста.

Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini

И она подвернулась как нельзя кстати: парламент, контролируемый Республиканской партией Сержа Саргсяна, а вслед за ним и президент Армен Саркисян утвердили экс-главу государства на должность премьера. При этом немалую роль для возникновения протестных настроений в обществе сыграл сам Саргсян, заявлявший в конце своего второго срока, что больше не собирается засиживаться во власти.

Видимо, амбиции взяли верх и политик решил все-таки сменить президентское кресло на премьерское, тем более, что в Армении прошла реформа государственной системы и функции президента стали чисто представительскими. Реальная власть перешла в руки премьеру и получается, что контроль над страной Саргсян, в случае, если бы он не ушел в отставку, по сути не терял.

Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini

Стоит напомнить, что Армению лихорадит не в первый раз и протесты уже были связаны с именем Сержа Саргсяна. Десять лет назад, в феврале 2008 года, после президентских выборов, на которых победил Саргсян, по стране прокатилась волна митингов, их участники в течение нескольких дней выступали против массовых нарушений во время голосования. Тогда во время столкновения протестующих с органами правопорядка погибло не менее восьми человек, а пострадали более двухсот.

В июне 2015 года (тогда у Саргсяна шел второй президентский срок) поводом для массовых протестов послужило повышение тарифов на электроэнергию на 16%. Для жителей Армении это стало уже третьим повышением цены на электроэнергию за последние несколько лет, в 2013 году она подорожала примерно на треть. События получили название Энергомайдан по аналогии с протестными акциями на Украине, но не привели к человеческим жертвам. В столкновениях с полицией пострадали с обеих сторон 18 человек.

Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini

Нынешние события в Армении не привели к тяжелым последствиям, но впервые показали, что народ способен оказать влияние на власть и диктовать ей свои условия. С одной стороны, это говорит о слабости власти, которая в прошедшие годы демонстрировала достаточно жесткую позицию в отношении протестных настроений. С другой – указывает на проблемы в рядах оппозиции, не сумевший выстроить диалог с властью, в котором обе стороны слышали и понимали бы, что говорит их оппонент.

Известно, что убеждение бывает действеннее, чем сила, а если она соединится со справедливостью, то такой союз достаточно тяжело испытывать на прочность. Не руководствующихся этой древней мудростью политиков, вероятно, ждут непродолжительная карьера и забвение.

Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini

Автор: Александр Комаров23 апреля 2018, 21:48

Политика

Я не прав, я ухожу: чего испугался премьер-министр
Путин отчитал Макрона за пакость России
Порошенко решил принести Крым в жертву
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона

Шоу-бизнес

Округлившуюся жену Преснякова поздравляют с беременностью
Герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного
Слил компромат: пасынок о желании Собчак разрешить наркотики
Машков объявил новое название театра Табакова

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Шоу-бизнес

Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова

Машкову пришлось отпаивать вдову водой
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана

Юморист сообщил об этом в соцсетях
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

В семье герцогини пополнение
Шоу-бизнес

Машков объявил новое название театра Табакова

Артист объяснил смену вывески

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Спорт

Суд признал предателя Родченкова пустословом
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)

Регионы

Безумные регионы: волгоградские покойники скупают квартиры
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru