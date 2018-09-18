Какие штрафы заплатят депутаты Госдумы за прогулы

Максимальный штраф для депутатов за прогулы пленарных заседаний останется неизменным. Если народный избранник целый месяц не будет ходить в Госдуму, то он лишится всей зарплаты.

В связи с увеличением числа пленарных заседаний Госдума внесла изменения в регламент, и теперь в случае отсутствия депутата на заседании палаты без уважительной причины из его зарплаты вычтут 1/9 от общей суммы. Получается, что, если парламентарий пропустит все девять пленарных заседаний месяца, он лишится всей своей зарплаты.

Ранее, когда было шесть пленарных заседаний в месяц, штраф составлял шестую часть от зарплаты. С инициативой увеличить число дней для активной работы и выдедить больше времени для работы в зале выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, новый порядок работы решает вопросы дисциплины.

Активная борьба с прогулами Госдуме VII созыва началась с первого дня работы. В частности, были приняты поправки в регламент об ужесточении депутатской дисциплины – прогульщиков практически не осталось.

Также парламентарии теперь голосуют на заседаниях палаты только лично, в Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.





По инициативе Вячеслава Володина были приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

Напомним, что 27 августа открылась осенняя сессия Госдумы. Он будет самой короткой, но очень насыщенной. Количество пленарных заседаний увеличено, и теперь они проводятся не дважды, а трижды в неделю – по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00 без перерыва на обед.

Одним из важных законов, который рассмотрят парламентарии этой осенью – правительственная инициатива о совершенствовании пенсионного законодательства. Всего в комитетах палаты находится 1121 законопроект, все они направлены на повышение качества жизни граждан и улучшение экономической ситуации в стране.