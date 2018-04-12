Униженный Тулеев в панике ищет защиты

Председатель Совета народных депутатов Кузбасса Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову. Бывший губернатор региона просит защитить его честь и достоинство.

Экс-губернатор отмечает, что в Сети стало появляться много оскорблений, лжи и дезинформации. В частности, Аман Тулеев имеет в виду новость о якобы несметных богатствах, а также о том, что он владеет целым городом.

Поскольку СМИ публикуют фото и видео "владений" Тулеева, экс-глава региона попросил прокуратуру проверить его доходы и расходы, а также то, соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, сообщает сайт Кемеровского областного Совета народных депутатов. Тулеев уверен, что материалы такого содержания носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают чиновника и членов его семьи.

Напомним, доходы Амана Тулеева в 2016 году по сравнению с 2015-м выросли на 4,4% – до 5 420 118 рублей. Согласно декларации, на его имя открыты два личных счета в банках России на сумму 971 763 рубля.

Ранее по поводу избрания Тулеева на пост спикера Заксобрания Кемеровской области высказался актер Станислав Садальский. "Ты его в дверь – он в окно!" – написал артист в своем микроблоге.

Экс-губернатора Кемеровской области 10 апреля выбрали председателем Совета народных депутатов региона. Ранее Тулеев подал в отставку с поста губернатора после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшей жизни 64 человек, среди которых – 41 ребенок. Президент России Владимир Путин принял его отставку, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

