Униженный Тулеев в панике ищет защиты
Экс-губернатор отмечает, что в Сети стало появляться много оскорблений, лжи и дезинформации. В частности, Аман Тулеев имеет в виду новость о якобы несметных богатствах, а также о том, что он владеет целым городом.
Поскольку СМИ публикуют фото и видео "владений" Тулеева, экс-глава региона попросил прокуратуру проверить его доходы и расходы, а также то, соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, сообщает сайт Кемеровского областного Совета народных депутатов. Тулеев уверен, что материалы такого содержания носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают чиновника и членов его семьи.
Напомним, доходы Амана Тулеева в 2016 году по сравнению с 2015-м выросли на 4,4% – до 5 420 118 рублей. Согласно декларации, на его имя открыты два личных счета в банках России на сумму 971 763 рубля.
Ранее по поводу избрания Тулеева на пост спикера Заксобрания Кемеровской области высказался актер Станислав Садальский. "Ты его в дверь – он в окно!" – написал артист в своем микроблоге.
���� Восхищаюсь! Да зравствует Аман Мугабович! 100 лет не возраст! ✔️Тулеев говорил вчера : "С таким тяжелейшим грузом руководить регионом нельзя. Морально нельзя!" А сегодня Аман Тулеев по его просьбе, кемеровскими холопами избран- спикером парламента Кемеровской области Это очень смешно.Ты его в дверь он в окно Яркий пример власти! Принцип любой ценой у кормушки всё же останусь. #кемеровомыстобой #кемерово #тулеев
Экс-губернатора
Кемеровской области 10 апреля выбрали председателем Совета народных депутатов региона. Ранее Тулеев подал в отставку с поста губернатора после
трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшей жизни 64 человек, среди которых – 41 ребенок. Президент России Владимир Путин принял его отставку,
назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея
Цивилева.
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