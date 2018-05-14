Как "Единая Россия" готовится к электронным праймериз
Подать заявку для участия в электронных праймериз можно на сайте epg.er.ru. Как сообщил замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко, масштаб России и стремительное развитие технологий говорят о необходимости внедрения формы электронного голосования при проведении праймериз.
"Партия старается идти в ногу со временем, используя самые современные информационные технологии при организации ключевых внутрипартийных процедур", – отметил Ревенко.
Все избиратели получат возможность проголосовать онлайн. Для этого нужно будет пройти простую процедуру верификации. Ревенко указал на то, что возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронного голосования. При этом проголосовать пользователь может только один раз и только по региону своей регистрации.
2 июня списки проголосовавших избирателей будут переданы в счетные комиссии, что лишит их возможности проголосовать повторно в единый день предварительного голосования 3 июня.
Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц, депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день также состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.
"Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.
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