Как "Единая Россия" готовится к электронным праймериз

"Единая Россия" начала прием заявок на голосование в рамках электронных праймериз по отбору кандидатов в органы государственной власти. В этом году впервые все желающие смогут проголосовать онлайн с 28 мая по 1 июня. Сам единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.

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