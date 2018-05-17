"Единая Россия" подвела итоги отбора кандидатов на праймериз

"Единая Россия" готовится к предварительному голосованию. Средний конкурс на предстоящих 3 июня праймериз составит 4,7 человека на место.

На участие в процедуре поступило более пяти с половиной тысяч заявлений, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Прием заявлений от кандидатов начался 2 апреля, для большей части регионов он завершился 15 мая. "Сейчас мы можем сказать, что подано 5640 заявлений от участников, а средний конкурс составляет 4,7 человека на место", – проинформировал политик.

Он подчеркнул, что в масштабах всей страны зафиксировано лишь 25 отказов в регистрации. Партия следит за ситуацией не допустит ни одного отступления от принципов честной конкуренции, заверил Турчак.

Он также напомнил, что для привлечения к участию в праймериз и в партийной жизни молодых, активных и ранее не занимавшихся политикой талантливых людей "Единая Россия" запустила специальный партийный проект "ПолитСтартап". Он уже работает в пилотном режиме в 24 регионах.

"Выдвинулось 1609 участников в возрасте до 35 лет. До 20 мая они проходят процесс обучения в онлайн-режиме и в ходе очных встреч, их обучают первые лица региональных отделений. После 20 мая с кандидатами и их командами начнут работать 133 федеральных наставника проекта", – рассказал секретарь генсовета.





В проект "ПолитСтартап" партия приглашает участников партийных праймериз в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. К ним прикрепят наставников из числа единороссов в регионе и федеральных экспертов. Они помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании.

Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц, депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день также состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

"Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.