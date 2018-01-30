"Единая Россия" поможет Путину провести избирательную кампанию

Президент Владимир Путин доверил простым людям представлять себя во время предвыборной кампании. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, среди доверенных лиц Владимира Путина – 143 члена и сторонника "Единой России.

Как сказал заместитель секретаря генсовета "Единой России", это – учителя, врачи, ученые, спортсмены, предприниматели. Очень многие из них – простые люди. "Примечательно, что именно простым людям Владимир Путин доверил представлять себя в ходе кампании", – сказал Ревенко.

С учетом ранее зарегистрированных Центризбиркомом на данный момент у Владимира Путина 476 доверенных лиц. Сегодня, 30 января президент встречался с ними в Гостином дворе в Москве. На этой встрече кандидат в президенты предостерег своих доверенных лиц от того, чтобы давать неисполнимые обещания избирателям.

Он призвал относиться к этому очень ответственно и внимательно. "Потому что люди простят все что угодно, только обман не могут простить – и правильно делают", – подчеркнул Путин.

"Состоявшаяся встреча Путина с доверенными лицами – это важное событие, поскольку именно эти люди будут доносить до граждан программу кандидата и собирать обратную связь. Ввиду того, что среди них много членов и сторонников "Единой России", наказы кандидату дополнят и программу партии", – так прокомментировал встречу Евгений Ревенко.

По его словам, "Единая Россия" как самая мощная политическая сила, обладающая большинством по всей вертикали законодательной власти, будет реализовывать те наказы, которые получит Владимир Путин во время избирательной кампании.





Накануне, 29 января представители избирательного штаба Путина предоставили в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для его регистрации кандидатом на выборах президента. Уполномоченные представители президента привезли в ЦИК около 30 коробок, в которых находились порядка 315 тысяч подписей в поддержку их кандидата. Между тем, представители штаба сообщали ранее, что в поддержку Владимира Путина собрано более 1,6 миллиона подписей россиян.