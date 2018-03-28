Оседлать сгоревших детей: Собчак взбесил сюжет телеканала о трагедии

Ксения Собчак раскритиковала своих коллег по "Дождю". В эфире телеканала журналисты обсуждали траурный митинг на Пушкинской площади и позволили себе кощунственные комментарии.

Телеведущая возмутилась действиями коллег с канала "Дождь", попытавшихся политизировать траурный митинг в память о погибших в Кемерово. На своей странице в Twitter она процитировала журналиста Аркадия Кайданова, который прокомментировал прямой эфир "Дождя", посвященный митингу на Пушкинской площади.

"Гость программы – Сергей Кальварский, говорящий разумные вещи. Вдруг ведущие его прерывают на полуслове, восклицая: "Вот сейчас на Пушкинскую площадь пришел Алексей Навальный! Тот, кто оседлает этот протест, Навальный или Собчак, и станет лидером оппозиции!" Ребята, вы хотите "оседлать" еще не погребенных детей?!" – возмутился Кайданов. Собчак его поддержала: "Сережа, извини. Ты не виноват", – написала она.

Надо отметить, что лидеры несистемной оппозиции пропиарились на кемеровской трагедии. Блогер и несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальный призвал накануне, 27 марта, прийти всех на митинг памяти на Пушкинскую площадь, притом что московские власти решили провести акцию на Манежной. В итоге оппозиционер поставил москвичей в неловкое положение – им пришлось выбирать, куда нести цветы и где выразить свою скорбь по погибшим в Кемерово.

Пишет Аркадий Кайданов. Поверить не могу что кто-то мог ... https://t.co/BxhgxRKi8b — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 28 марта 2018 г.

Мало того, Навальный раструбил, что объявляет свой собственный траур по жертвам кемеровского пожара. А та же Ксения Собчак вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии решила похвастаться гражданской позицией. После гибели десятков людей она первым делом заговорила о разнице в доходах чиновников и народа.

"Просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его "эффективной" работе", – написала Собчак.

Крупный пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным МЧС и следователей, в огне погибли 64 человека. Сегодня, 28 марта в России объявлен национальный траур в связи с трагедией в Кемерово.



