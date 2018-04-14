Мирные сирийцы пострадали от ракетных ударов Запада

Как минимум, три мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела цели неподалеку от сирийского города Хомс. Всего бомбардировке подверглось около десятка объектов. Ущерб от атаки сил Запада на Сирию еще только предстоит оценить. Между тем, ООН сохраняет спокойствие и не планирует экстренных заседаний в связи с произошедшим.



прочитано 1437 раз