Лондон загоняет себя в ловушку. Чем только не травили Сергея Скрипаля и его дочь по версии британских властей. На очереди – таинственная жидкость.

Британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в жидком состоянии. Данные телеканала Sky News расходятся с информацией, озвученной ранее властями.

Сначала речь шла о нервно-паралитическом газе "Новичок", якобы произведенном в СССР. После того как Юлия внезапно поправилась, в Лондоне заговорили о геле, которым злоумышленники смазали дверную ручку в доме Скрипалей. Теперь британцы объявили о жидкости, забыв уточнить, каким образом отравившиеся с ней контактировали.

Согласно докладу ОЗХО, яд, которым отравили Скрипалей, вряд ли был произведен в России. На днях российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ходе экспертизы в пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран альянса. Ни в СССР, ни в России разработка таких отравляющих веществ не велась.

Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью: Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его… https://t.co/D85KCYHttv — Новости Происшествия (@ya_news_inciden) 17 апреля 2018 г.

Лавров предположил, что одним из мотивов заказчиков отравления Скрипалей может быть предстоящий чемпионат мира по футболу. Кто-то на Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля в России.

Напомним, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже через несколько часов обвинила в случившемся Москву, не предоставив никаких доказательств.