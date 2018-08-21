Общественные слушания в Думе идут более четырех часов
Открывая большую встречу спикер Думы Вячеслав Володин сказал, что широкое обсуждение этой темы поможет снять напряжение в обществе.
Учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с политическими фракциями было принято решение расширить формат мероприятия и пригласить на него все заинтересованные стороны.
В слушаниях принимают участие члены правительства, депутаты, представители Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели; всего более 600 человек. Всех желающих площадка не вместила, некоторые участники слушаний разместились у мониторов в фойе Госдумы.
Уже выступили руководители всех думских фракций, глава Счетной палаты, руководители и представители региональных властей. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов эмоционально отреагировал на выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предположил, что для стабильной работы пенсионной системы все олигархи должны сдать деньги в казну.
По мнению Неверова, отъем денег у богатых позволит лишь на короткое время обеспечить повышение пенсий, но от последствий такого шага придется долго оправляться.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил перед изменением параметров пенсионной системы посоветоваться с народом, а глава Счетной палаты АлексейКудрин призвал добиваться роста пенсии до 70% от зарплаты.
Экономист напомнил, что выступал против заморозки обязательной накопительной части. По его словам, сегодня при полном стаже добавка была бы до 15% в плюс в коэффициенте замещения от заработной платы.
Обсуждение в таком расширенном формате проходит в
Госдуме впервые. В июне 2018 года правительство предложило внести изменения в
пенсионное законодательство.
Предложенный кабмином законопроект Дума приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.
Напомним, что депутаты не впервые обсуждают злободневные проблемы так долго. 3 июля 2017 года в Госдуме прошли масштабные парламентские слушания, посвященные обманутым дольщикам. В обсуждении, продолжавшемся более шести с половиной часов, приняли участие не только депутаты и эксперты, но и более 200 пострадавших от недобросовестных застройщиков из разных регионов России.
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