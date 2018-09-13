Геи России поддержали "отравителей" Скрипалей

Глава московского гей-сообщества Николай Алексеев не исключил нетрадиционную сексуальную ориентацию подозреваемых Лондоном Александра Петрова и Руслана Боширова. По его словам, это их личное дело.

Подозреваемых британскими властями в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россиян после интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян заподозрили в гомосексуализме. Мужчины ушли от ответа на вопрос, что их связывает.

"Это их личное дело! В ЛГБТ-сообществе о них ничего не известно, но они имеют право вести жизнь, как хотят", – цитирует Алексеева НСН. Он добавил, что подавляющее большинство российских геев скрывают свою принадлежность к сексуальным меньшинствам и могут смело проявить ее только за границей.

"Посещают гей-парады, клубы. У них жизнь разделена на две части: здесь они живут закрыто, а там, когда приезжают, могут отдохнуть и побывать на подобных мероприятиях", – поделился глава московского гей-прайда. Активист признался, что таких людей в России очень много.

Р.Б.: Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас, получается, какой-то допрос. Мы у вас защиты просим, мы у вас не на допросе.



М.С.: Мы журналисты. Мы не защитники, не адвокаты. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 сентября 2018 г.

Ранее Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова. Им порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России призвал мужчин объявиться и поговорить со СМИ. Российский лидер отметил, что этих людей нашли и проверили, ничего криминального в их биографиях нет.