Геи и шпионы неубедительны: эксперт по лжи разобрал интервью "отравителей" Скрипалей

Эксперт по распознаванию лжи, профайлер Илья Анищенко оценил поведение подозреваемых Лондоном Александра Петрова и Руслана Боширова. По его мнению, мужчины принадлежат к секс-меньшинствам.

Специалист уверен, что интервью главреда телеканала RT Маргариты Симоньян хорошо смонтировали, поэтому какие-то моменты лжи россиян определить трудно. Он считает, что из беседы многое вырезали.

Анищенко отметил, что главные герои часто уходили от прямого ответа или вовсе отвечали вопросом на вопрос. "Обычно является одним из признаков лжи, но может быть и растерянностью… На мой взгляд, смонтирован ответ на вопрос про "Новичок". Слишком уж резкий переход между вопросом и ответом… Похоже, отвечают они не с первого дубля", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".

Специалист по лжи обратил внимание на тот факт, что подозреваемые проигнорировали просьбу показать фотографии, которые делали в Солсбери. Он уверен, что это по меньшей мере странно.

Кроме того, Анищенко полагает, что Петров и Боширов относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. "Это бросается в глаза. У Боширова красная повязка на руке, что свидетельствует о его причастности к секс-меньшинствам. Я обратил внимание на его аккуратный маникюр. У мужчины – ровный загар, который можно получить в солярии… Петров сильно напрягся, когда говорили про двухместную кровать в их гостиничном номере", – пояснил эксперт.

Р.Б.: Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас, получается, какой-то допрос. Мы у вас защиты просим, мы у вас не на допросе.



М.С.: Мы журналисты. Мы не защитники, не адвокаты. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 сентября 2018 г.

По его словам, именно три вопроса, связанные с их личной жизнью, вызвали у мужчин сильную реакцию. Они ерзали, сильно дышали и потели.

При этом Анищенко заявил, что у него нет однозначной позиции насчет того, являются ли друзья шпионами или обычными туристами. "Сотрудники ГРУ и люди нетрадиционной сексуальной ориентации будут выглядеть одинаково неубедительными. Видно, что Петров и Боширов что-то скрывают", – заключил эксперт.