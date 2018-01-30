Журова отчитала конькобежку Граф за бойкот Олимпиады

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о решении спортсменки не ехать на Игры-2018 в Пхенхчан, несмотря на приглашение. Она посчитала выбор Ольги Граф поспешным.

По словам депутата, окончательных решений Спортивного арбитражного суда о допуске конькобежцев к Олимпиаде еще нет. Для Граф командная гонка является единственной возможностью успешно выступить на Играх, однако ей не стоило делать скоропалительных выводов, считает Журова.

"Я бы не торопилась, пока нет окончательных решений по ее коллегам по сборной. Осталось-то подождать пару дней", – цитирует Журову "Р-Спорт". "Потом ей тяжело будет согласиться выступать. Это будет странно выглядеть", – пояснила олимпийская чемпионка.

Также Светлана Журова заявила, что российские спортсмены, допущенные на Олимпиаду в Южной Корее, имеют полное право отказаться от участия в ей, однако торопиться с этим не стоит. "У каждого могут быть свои причины, чтобы не ехать: то, что не едут товарищи по команде, тренер, кому-то нет смысла ехать, потому что выступит не на том уровне, на котором хотелось бы. Это неправильно, потому что для спортсмена важно выступить максимально на том уровне, на котором он готов", – цитирует парламентария НСН.

Напомним, что Ольга Граф открыто заявила о нежелании ехать на Игры-2018 в Пхенчхан, хотя получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение она объяснила тем, что ведущие российские конькобежцы не смогут участвовать в Олимпиаде.

"Рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине "командная гонка преследования", – отметила конькобежка.

Комиссия МОК допустила к Играм четверых российских конькобежцев – Ольгу Граф, Ангелину Голикову, Наталью Воронину и Сергея Трофимова. Последний сообщил, что не разделяет выбор Граф и не собирается отказываться от поездки на Олимпиаду, сообщает "Утро.Ру".

"Честно говоря, с Ольгой я по данному вопросу не советовался. Исхожу из других помыслов и бойкотировать Игры не собираюсь. Поеду и буду показывать все, на что способен!" – цитирует спортсмена Life.ru.