WADA нелепо оправдалось за унижение Загитовой

Всемирное антидопинговой агентство (WADA) прокомментировало инцидент с российской фигуристкой Алиной Загитовой в Пхенчхане. В организации опровергли свою причастность к срыву тренировки спортсменки.

Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили о том, что у них нет допинг-офицеров на Играх-2018. Аргументация была лаконичной.

"WADA не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде", – цитирует представителя пресс-службы агентства Джеймса Фицджеральда РБК. Кроме того, спортивный чиновник предложил обратиться за дальнейшими комментариями в Международный олимпийский комитет, "который отвечает за допинг-тестирование на Играх".

Ранее сообщалось о том, что допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде. Контролер взял у спортсменки анализ крови, а после потребовал сдать мочу. Однако из-за нервной обстановки Алина физически не смогла этого сделать, передает "Утро.ру".

Напомним, 21 февраля фигуристки-одиночницы исполнят короткую программу, а 23 февраля будут разыграны медали. Одной из претенденток на победу является 15-летняя Алина Загитова.

Отметим, инцидент с российской фигуристкой – не единственный, когда российским спортсменам вставляют палки в колеса и всячески унижают. Как писали Dni.Ru, 5 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил всю нашу сборную от Игр в Пхенчхане. Чистым от допинга российским атлетам было разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

В январе этого года МОК опубликовал список из 111 российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду-2018. Среди прочих, в список не попали лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.