"Красная машина" под орех разделала викингов

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпийского турнира в Пхенчхане. На стадии 1/4 финала наши разнесли команду Норвегии.

Матч, прошедший на арене "Каннын-центр", завершился со счетом 6:1 в пользу россиян. В составе победителей голами отметились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин и Иван Телегин. У норвежцев отличился Александер Бонсаксен.

Несмотря на важность матча, в котором решалось, какая команда будет участвовать в распределении медалей, а какая останется не у дел, россияне вышли на лед заметно спокойными и уверенными в себе. К счастью, самоуверенности, которая сгубила россиян в стартовой игре со Словакией, не было и в помине.

Уже к концу первого периода на табло горели приятные глазу 3:0 в пользу сборной атлетов из России. Сначала Илья Каблуков выполнил передачу в зону сборной Норвегии, шайба попала в линейного арбитра и удачно отскочила к Григоренко, который исполнил отличный бросок по воротам. Затем Гусев подкараулил шайбу после заблокированного удара Сергея Мозякина. Продолжил избиение норвежцев Вячеслав Войнов, печально известный на весь мир историей с домашним насилием над женой.

Удалось российской сборной выиграть и второй период, но уже со счетом 2:1. Норвегия забросила одну шайбу лишь благодаря невероятным усилиям Василия Кошечкина, стойко оборонявшего свои владения. С некоторой расслабленностью наши парни вышли после перерыва, но это не помешало им забить две отличные шайбы – оба раза в большинстве отличились Калинин и Нестеров.

В заключительном периоде новержцы не слишком сопротивлялись, а россияне играючи забили шестую шайбу усилиями Ивана Телегина. Таким образом, сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. В борьбе за право сыграть в золотом матче подопечные Олега Знарка сразятся с командой Чехии.