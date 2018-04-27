Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал

По словам 17-летней спортсменки Анны Моисеевой, которая обвинила в домогательствах тренера Сергея Тутмина, поддержавших ее коллег попросили написать заявление по собственному желанию. Угроза увольнения нависла и над старшим тренером школы "Истина" Сергеем Латышевым.

Анна рассказала, что сразу после того как она написала служебную записку, ее вызвали к министру спорта Московской области Роману Терюшкову. На "воспитательной беседе" присутствовал и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

"Меня спрашивали, понимаю ли я всю ответственность, мое ли это решение… Говорили: "Ты хорошо подумай, чтобы это не отразилось на тебе в будущем", – цитирует биатлонистку Life.ru. "И в центре, и в моей школе всех, кто за меня вступился, увольняют, не называя причины. Это ненормально, что людей, которые борются за правду, просто увольняют", – заявила спортсменка.

Ранее Анна Моисеева рассказала, что старший тренер Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московской области Сергей Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона. Тутмин уже уволился из ЦСП по собственному желанию.

Как писали Dni.Ru, старший помощник главы Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что от матери спортсменки поступило заявление "о совершении в отношении ее дочери преступления со стороны тренера". Юная биатлонистка заверила, что в случае отказа он угрожал неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды.