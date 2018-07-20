"Было много крови": очевидец о последних мгновениях жизни Дениса Тена
Женщина, которая стала свидетелем трагедии с Денисом Теном, рассказала, как фигуристу оказывали первую помощь после тяжелого ранения. Она вспомнила, что в момент происшествия выходила из магазина.
Очевидец увидела трех-четырех человек, которые звали на помощь, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Они просили воды, потом один молодой человек воды принес", – рассказала свидетельница.
Кроме того, женщина пересказала слова парня, который видел, "как трое дрались, потом один упал". "Он вышел помочь и вызвал сразу скорую помощь", – заявила она.
Очевидцам быстро удалось установить личность раненого, так как рядом лежал техпаспорт на имя Дениса Тена. Известно, что когда скорая забирала пострадавшего спортсмена, у него сильно опухла нога, на которую пришелся удал ножом. "здесь много крови было, но никто не думал, что он умрет. Когда скорая забрала, он дышал", – добавила очевидец.
Напомним, что Дениса Тена убили 19 июля. Два злоумышленника собирались снять зеркала с машины спортсмена, тот попытался остановить преступников. Фигуриста ударили ножом в бедро, попав в артерию. Денис потерял много крови. Спасти его врачам не удалось.
По факту его смерти расследуется уголовное дело по статье "Убийство". Расследование взято на личный контроль генерального прокурора Кайрата Кожамжарова.
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