Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и вызвал гнев народа

После смерти фигуриста Дениса Тена казалось, что весь Казахстан утопает в слезах. Однако среди скорбящих нашлось место и циникам. Так, казахстанский учитель физики Шерхан Байзенов опубликовал в соцсетях пост, в котором одобрил убийство призера Олимпийских игр в Сочи, после чего в отношении него возбудили уголовное дело.



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